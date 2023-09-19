يوسف فوزي: اعتزلت التمثيل نهائيًا وخايف من النسيان في الصلاة

أعلن الفنان المصري يوسف فوزي، عن اعتزاله نهائيًا التمثيل بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش، مؤكدًا رفضه كل العروض التي تم تقديمها له للعودة إلى الفن مجددًا.

يوسف فوزي وأفضل أدواره

وقال يوسف فوزي خلال حواره في برنامج “تمثيل” إن “التمثيل عندي هواية من زمان وكان نفسي أمثل تاني بس ربنا ليه حكمة في اللي حصلي وأنا راضي بقضاء ربنا.. ومفيش باليد حيلة”.

ولفت إلى أن دوره في “أوبرا عايدة” كان من أفضل الأدوار التي قدمها في حياتها، حيث هنأه الكثيرون من الأطباء بسبب هذا الدور.

صلاة منذ 28 عامًا

وتابع قوله إنه يدعو الله أن يمكنه من عدم النسيان في الصلاة، مؤكدًا أنه يواظب على الصلاة منذ 28 عامًا.

ولفت يوسف فوزي “وأنا بصلي الفجر بنسى سورة الإخلاص وبتوه فيها بنسى نص الآية.. ربنا يقدرني لأن صلاة الفجر مفيش من بعدها تاني بقالي 28 سنة بصلي”.

وبشأن حياته العائلية، كشف يوسف فوزي أن بناته الاتنين في كندا، وهو يسافر لهم عددًا من المرات في السنة، أما نجله عمر الذي يبلغ 27 عامًا فيعمل في المونتاج ولديه أفكار يعمل عليها.