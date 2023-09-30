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في منافسات 400 متر بدورة هانغتشو الصينية

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الوسط الرياضي والجماهير بإنجاز العداء يوسف مسرحي الذي حققه اليوم بعد تتويجه بالميدالية الذهبية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 ” هانغتشو 2022″.

وكان مسرحي نجح في منح السعودية ميداليتها الذهبية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد الفوز في سباق 400 متر بعد منافسة مثيرة وصولًا لخط النهاية.

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قصة إيقافه

وسبق لـ مسرحي أن تعرض للإيقاف بقرار من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية في عام 2016 بعد ثبوت تناوله مادة ” إريثروبويتين” المحظورة، حيث تم إيقافه لمدة 4 سنوات.

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تهنئة مسرحي قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” ألف مبروك لنجمنا مسرحي، تحقيق ذهبية سباق 400 متر حرة لألعاب القوى في أسياد هانغتشو 2022، فخورين بك يا بطل وكل التوفيق لبقية لاعبينا”.

وأشاد سلمان الدوسري وزير الإعلام بإنجاز يوسف مسرحي عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” أيقونة سعودية تجسد سمات هذا الوطن وطموح شبابه العظيم: الإصرار الثابت والعزيمة الدائمة.. الهدف القمة والفوز بالذهب السعودية.. ركض نحو الهدف لا يعرف السكون”.

وعلق الكاتب الصحفي سلطان الزايدي قائلًا: ” عمره 35 سنة وفي رياضة صعبة، ومع ذلك تفوق على الجميع مبروك للوطن هذا الإنجاز”.

تعليق يوسف مسرحي

وأعرب مسرحي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية قائلًا لـ قناة ” الكأس القطرية” : ” أول ميدالية دائمًا باسمي وأنا سعيد بهذا الإنجاز وأُهدي هذا الإنجاز لوطني وللأمة الخليجية والعربية”.

يوسف مسرحي - 1

وتابع مسرحي: ” مع الأسف آخر بطولة آسيوية لي لأن عمري 35 عامًا لكنني سعيد بتحقيق هذا الإنجاز وفي عام 2014 في دورة إنتشون في كوريا الجنوبية، حققت أنا أيضًا أول ميدالية ذهبية، سعيد للغاية بهذا الإنجاز”.

الشباب يُهنئ لاعبه

وكان حساب نادي الشباب في منصة ” إكس” حرص على تهنئة مسرحي بعد فوزه بالميدالية الذهبية قائلًا: ” ذهبية 400 متر في إنتشون 2014 وذهبية 400 متر في هانغتشو 2022، إنجاز جديد للوطن، من للذهب غير أسطورتنا يوسف مسرحي”.

وأضاف حساب النادي مع مقطع فيديو بعنوان: ” من كان له ماض حتمًا سيعود”.

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