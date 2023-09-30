يوسف مسرحي يتوج بذهبية في هانغتشو 2022

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واصل العداء السعودي يوسف مسرحي تألقه اللافت، ونجح في التتويج بميدالية ذهبية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.
وخاض يوسف مسرحي، قبل قليل، نهائي سباق الـ400 متر حرة لمنافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية، وأنهى السباق في الصدارة بزمن قدره 45:55 ثانية، ليحصد الميدالية الذهبية.
وتُعد هذه الميدالية هي الثالثة للعداء مسرحي ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية، حيث حصد البرونزية في سباق 400 متر في غوانزو 2010، والذهبية في سباق 400 متر في أنشون 2014، بالإضافة إلى ذهبية اليوم.
ومن جانبه، تفاعل حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مع إنجاز مسرحي، ونشر صورًا من احتفاله بالفوز، وقال: “إن تحقق الذهب في 2014 شيء رائع.. أن تعود بعد تسع سنوات لتعيد الكرّه: أسطوري”.
وعدد حساب اللجنة الأولمبية إنجازات العداء في دورة الألعاب الآسيوية، وتابع: “انتزع يوسف مسرحي الميدالية الذهبية في هانغتشو 2022.. مبروك يا أسطورة.. ما هي غريبة عليك يا سيد آسيا”.