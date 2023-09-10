مصرع 21 شخصًا جراء إعصار ضرب البرازيل طارق السهلي معلم يخطف الأنظار بأعماله الفنية على السبورة قتلى ومفقودون جراء الأمطار الغزيرة ببلغاريا 10 أيام على إتاحة إصدار شهادة الامتثال أسعار النفط تتفاعل مع قرار تمديد الخفض السعودي قادة مجموعة العشرين G20 طلبوا عقد اجتماعات مع محمد بن سلمان تعويض ضخم للاجئ أفغاني سجن بالخطأ في اليونان تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط المسافة التقنية بين الآباء والأبناء أبرز مشاكل العصر منع عشرات الفتيات من دخول مدارس فرنسا بسبب العباءة
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه متبقي نحو 10 أيام على إتاحة إصدار شهادة الامتثال.
وقالت وزارة الإسكان في منشور عبر منصة إكس: 10 أيام على إتاحة التقديم على إصدار شهادة امتثال المباني عبر تطبيق بلدي.
ونوهت الوزارة إلى أهمية معرفة اشتراطات شهادة الامتثال عبر تطبيق بلدي.
هي شهادة دورية تمنح للمستفيدين تثبت خلو المباني من الحد الأدنى من عناصر التشوه البصري والتزامها بالمتطلبات البلدية للمبنى.