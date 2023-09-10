10 جامعات تودع مكافأة سبتمبر غدًا

أعلنت 10 جامعات عن تقديم موعد صرف المكافأة الجامعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 ليوم غد الخميس الموافق 21 سبتمبر لعام 2023.

10 جامعات

وجاءت هذه الجامعات على النحو التالي:

– جامعة الملك سعود

– جامعة الإمام محمد بن سعود

– جامعة الباحة

– جامعة شقراء

– جامعة المجمعة

– جامعة القصيم

– جامعة الجوف

– جامعة حائل

– جامعة الامير سطام

– جامعة حفر الباطن

وسيكون اليوم الوطني 93 هذا العام في يوم 23 سبتمبر حيث يصادف هذا اليوم ذكرى توحيد السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

الذكرى الـ 93

ويشير اليوم الوطني 2023 للذكرى الـ93 على تأسيس المملكة العربية السعودية واعتبارها دولة مستقلة من بين دول الخليج العربي، وبالاتفاق يتم تحديد يوم 23 سبتمبر يومًا تاريخيًّا وطنيًّا للاحتفال باتحاد وتأسيس المملكة، تحت مسمى اليوم الوطني السعودي.

هوية اليوم الوطني 93

واستلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية السعودية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.