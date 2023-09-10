10 مخالفين أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال.

الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.