100 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (100) وظيفة متنوعة (تشمل 27 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مناطق بالمملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية

– وظائف سائقين

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف صحية

مناطق العمل:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– المدينة المنورة

– الأحساء

– حائل

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا