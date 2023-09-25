100 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (100) وظيفة متنوعة (تشمل 27 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مناطق بالمملكة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف سائقين
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف صحية
– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة المنورة
– الأحساء
– حائل
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا