1000 ريال غرامة إتلاف ألعاب الأطفال بالحدائق العامة

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تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات والحد من مظاهر التشوه البصري، وذلك بتحديث جدول المخالفات والجزاءات البلدية بما يحقق الامتثال.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية غرامة إتلاف ألعاب الأطفال أو مقاعد الجلوس أو الأكشاك أو الأرصفة أو الأسوار في الحدائق والساحات العامة ضمن مخالفات إتلاف الممتلكات العامة وحددت غرامتها بـ 1000 ريال.
كما حددت غرامة إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار في الحدائق والساحات العامة بـ1000 ريال، ومن ضمن المخالفات أيضًا الكتابة على جدران المباني أو على واجهات المحلات في الشوارع.
نزع الحشائش والأشجار، أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة، أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات البلدية أو إتلاف النخيل والأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت 10000 ريال.
وتعرف الممتلكات العامة بأنّها جميع المرافق والمؤسسات المملوكة من قبل الحكومة لا الأفراد أو القطاعات الخاصة، والتي خُصّصت لخدمة المجتمع.
وقد تكون هذه الممتلكات مستشفيات أو مدارس أو حدائق أو غيرها من الكيانات التابعة للدولة نفسها، وكما يسعى الإنسان إلى المحافظة على الأغراض والأماكن التي يمتلكها بشكلٍ شخصي فإنّ من حق الدولة على كلّ مواطن الاهتمام بنظافة هذه المرافق والأماكن العامة، والحفاظ عليها، وعدم إلحاق أيّ أضرار بها، والحرص على أن تبقى خالية من كل ما يشوّه مظهرها أو يعرقل سير العمليات فيها، ويدخل تحت إطار الأماكن العامة كلّ من الشوارع، والأرصفة، والمناظر الطبيعية أيضًا.
تُخصص الدولة مبالغ طائلة من ميزانيتها العامة لاستثمارها فيما يخدم المواطنين ويحقق رفاههم عن طريق إنشاء الممتلكات العامة والعمل على صيانتها بشكل دوري، ولهذا فإنّ في محافظة الأفراد على هذه الممتلكات من التخريب ضمان لاستمرارية انتفاع الأفراد من هذه المرافق الضرورية.