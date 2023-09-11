11 وظيفة إدارية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير خدمات الضرائب والمعاملات الدولية.

– مدير أول استشارات الأعمال/ المخاطر المؤسسية.

– مستشار أول الأعمال/ سلسلة التوريد والعمليات.

– مستشار أول/ الاستشارات الضريبية الدولية.

– مساعد مدير خصوصية البيانات وحمايتها.

– مستشار أول/ خدمات النزاهة.

– مسؤول تخطيط القوى العاملة.

– مدير الضرائب غير المباشرة.

– أخصائي تقييم ونمذجة الأعمال/ التمويل.

– مستشار أول الضرائب غير المباشرة.

– أخصائي استشارات اقتصادية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)