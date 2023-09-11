Icon

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف إدارية شاغرة بمركز إدارة النفايات Icon موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي Icon الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة Icon عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا Icon رياض محرز الأكثر صناعة للفرص بعد الجولة الـ6 Icon التشكيل المثالي لسادس جولات دوري روشن Icon سعود بن نهار يكرم عددًا من منسوبي شرطة الطائف Icon إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
تتوافر لحملة الثانوية والبكالوريوس

11 وظيفة شاغرة بمتاجر الرقيب في 5 مدن

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
11 وظيفة شاغرة بمتاجر الرقيب في 5 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
“أميانتيت” توصي بزيادة رأس المال 346 مليون ريال

“أميانتيت” توصي بزيادة رأس المال 346 مليون ريال

جماهير الأهلي: ياسر المسيليم سيبقى رمزًا للوفاء

جماهير الأهلي: ياسر المسيليم سيبقى رمزًا للوفاء

– محاسب (الخبر).

– مطور برامج وتطبيقات (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– محلل المخزون (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).

– ممثل خدمة الضيوف (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات (الهفوف).

– منسق الصيانة (الرياض).

– محاسب أول/ المخزون (الخبر).

– منسق التسويق (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار
آخر الاخبار

الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم...

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي...

السعودية اليوم
اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في دورتها الـ18 بالرياض
السعودية اليوم

اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تفتتح أعمالها في...

السعودية اليوم
السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

السعودية قوة عالمية واعدة ومؤثرة في تحقيق...

السعودية اليوم
نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد
تكنولوجيا

نظرة سريعة على آيفون ١٥ برو الجديد

تكنولوجيا
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف
انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء الزلزال
العالم

انشطار جبل إلى نصفين في المغرب جراء...

العالم