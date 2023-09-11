11 وظيفة شاغرة بمتاجر الرقيب في 5 مدن

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (الخبر).

– مطور برامج وتطبيقات (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– محلل المخزون (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).

– ممثل خدمة الضيوف (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات (الهفوف).

– منسق الصيانة (الرياض).

– محاسب أول/ المخزون (الخبر).

– منسق التسويق (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).