11 وظيفة شاغرة بمتاجر الرقيب في 5 مدن

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف إدارية شاغرة بمركز إدارة النفايات موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا رياض محرز الأكثر صناعة للفرص بعد الجولة الـ6 التشكيل المثالي لسادس جولات دوري روشن سعود بن نهار يكرم عددًا من منسوبي شرطة الطائف إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والهفوف.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب (الخبر).
– مطور برامج وتطبيقات (الخبر).
– مصمم داخلي (الخبر).
– محلل المخزون (الرياض).
– مصمم داخلي (جدة).
– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).
– ممثل خدمة الضيوف (المدينة المنورة).
– مساعد مبيعات (الهفوف).
– منسق الصيانة (الرياض).
– محاسب أول/ المخزون (الخبر).
– منسق التسويق (الخبر).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).