11300 قتيل في درنة بسبب العاصفة دانيال

أفاد الهلال الأحمر الليبي، أمس الخميس، بأن حصيلة القتلى من جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، إثر العاصفة دانيال، ارتفعت إلى 11300 قتيل، في وقت تستمر جهود إنقاذ العالقين في المدينة المنكوبة.

أكثر من 10 آلاف مفقود

وقال صرح مرعي الدرسي، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي: إن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

وكانت السلطات الليبية ذكرت، في وقت سابق أن الحصيلة بلغت 7 آلاف، ويخشى أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وصرّح رئيس بلدية درنة، عبدالمنعم الغيثي، بأن عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة قد يزيد على 20 ألفًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

العاصفة دانيال

وتحدث عن حجم الدمار الذي لحق بالمدينة الواقعة شرقي ليبيا، من جراء السيول والفيضانات التي خلفتها العاصفة دانيال.

وأوضح أن الموقف كبير جدًّا ومفاجئ لمدينة درنة. لم نستطع مواجهته بإمكاناتنا التي كانت تسبق العاصفة والسيل الجارف.

وأردف أن عدد القتلى في المدينة يمكن أن يفوق 20 ألفًا، حسب التقديرات التي بنيت على كثافة السكان في المناطق المنكوبة.