Icon

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا Icon لأول مرة.. تقنية حديثة لتشخيص سرطان البروستات Icon 11300 قتيل ومياه ملوثة وألغام جرفتها السيول بـ درنة Icon التقديم يبدأ اليوم.. 120 وظيفة شاغرة في النيابة العامة Icon الإعصار لي يُهدد كندا Icon جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بعدة تخصصات Icon طرح لوحات مميزة اليوم و4 خطوات للتسجيل Icon أجندة موسم الرياض 2023.. متحف الأساطير ونادي الملاكمة ومناطق جديدة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين

11300 قتيل ومياه ملوثة وألغام جرفتها السيول بـ درنة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
11300 قتيل ومياه ملوثة وألغام جرفتها السيول بـ درنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا، والتي ارتفعت لـ 11,300 قتيل.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة، فيما أدت الفيضانات إلى وفاة نحو 170 شخصًا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

قد يهمّك أيضاً
اسم غير مألوف لمولود ماسك الحادي عشر

اسم غير مألوف لمولود ماسك الحادي عشر

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فمن المتوقع ارتفاع الأرقام تزامنًا مع مساعي طواقم البحث والإنقاذ في البحث عن ناجين، بينما لا يزال الوضع الإنساني قاتمًا في درنة رغم مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرقي ليبيا.

مياه وملوثة وألغام

وذكر التقرير الأممي أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشرب، حيث أصيب 55 طفلاً على الأقل بالتسمم لشربهم مياهاً ملوثة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيراً على الأقدام.

في سياق متصل، حذرت منظمات إغاثية من المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي قالت الأمم المتحدة إن بعضها جرفته المياه والسيول إلى مواقع أخرى سبق أن جرى إعلانها خالية من الألغام.

قبل ذلك، وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، المشاهد في درنة المنكوبة بالصادمة التي تدمي القلب.

وأضاف باتيلي، بعد زيارة إلى درنة، أن الأمم المتحدة تتعاون بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين في هذه المدينة التي تعرضت لدمار شديد بفعل فيضانات وسيول مدمرة.

انتشار الأوبئة

ووسط مخاوف من انتشار الأوبئة، بسبب تلوث المياه نتيجة الفيضانات والسيول وعدم توفر مياه صالحة للشرب في أعقاب الإعصار دانيال المدمر، قال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبدالجليل خلال مؤتمر صحفي: “بدأنا معاينة جميع مصادر المياه في درنة”، مطالباً المواطنين بالابتعاد عن المياه الملوثة.

كما أضاف: “سنبدأ حملة تطعيمات في المناطق المنكوبة بدرنة”. فيما أردف: “سنكثف برامج الصحة النفسية للناجين من الكارثة في درنة”.

من جانبه أكد رئيس وحدة الصحة والكوارث في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام فيصل أن عدد المتضررين في ليبيا جراء الفيضانات والسيول بلغ أكثر من 800 ألف شخص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير
السعودية اليوم

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل...

السعودية اليوم
19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني
السوق

19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال...

السوق
“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال
السوق

“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال

السوق
المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم
السعودية اليوم

المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة
السعودية اليوم

صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء...

السعودية اليوم
نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم
العالم

نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم

العالم
في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف
الرياضة

في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود...

الرياضة