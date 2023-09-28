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116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي طب نووي.

– نائب مدير التمريض.

– مدير التمريض.

– أخصائي معلوماتية التمريض.

– أخصائي أول معلوماتية التمريض.

– ممرض/ العناية بالجروح (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض/ بحوث.

– أخصائي تمريض/ إدارة الألم.

– أخصائي تمريض/ وصول الأوعية الدموية (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أول تميز التمريض (عدد وظيفتين).

– مشرف التمريض.

– أخصائي تمريض/ جناح القلب للأطفال.

– أخصائي تمريض/ أمراض القلب للبالغين (عدد 7 وظائف).

– أخصائي تمريض/ مختبر قسطرة القلب (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ غرفة عمليات القلب (عدد 13 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ جراحة قلب الأطفال (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة للقلب (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة لأمراض القلب للأطفال (عدد 11 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة جراحة الأطفال (عدد 15 وظيفة).

– أخصائي تمريض/ وحدة العناية المركزة للقلب البالغين (عدد 5 وظائف).

– أخصائي تمريض/ أمراض القلب للأطفال (عدد 9 وظائف).

– أخصائي تمريض/ جراحة القلب (عدد 13 وظائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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