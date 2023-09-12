12 فعالية احتفالًا باليوم الوطني في المدارس

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كشفت وزارة التعليم عن أبرز فعاليات وأنشطة الاحتفال باليوم الوطني في المدارس خلال الفترة من 10 لـ 13 ربيع الأول 1445هـ الموافق 25 لـ 28 سبتمبر 2023م.
وتضمنت الفعاليات: القائد القدوة، حارة أجدادي، أوبريت وفلكلور الوطن، معرضًا مدرسيًّا، منافسات رياضية، جدارية حب الوطن، نحلم ونحقق، دون حدك يا وطن، عاشقينك يا وطن، البيرق، جزر وطن، رسم وتلوين العلم.
وتحتفل السعودية، اليوم السبت، 23 سبتمبر، باليوم الوطني السعودي 93.
ويوافق اليوم الوطني 93 ذكرى اليوم من عام 1351هـ/ 1932م، عندما سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على مدى اثنين وثلاثين عامًا بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه في الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م.