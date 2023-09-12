12 وظيفة شاغرة بفروع شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والجبيل، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس بحث وتطوير (الرياض).

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مهندس تقدير كهربائي (الرياض).

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية (الرياض).

– مصمم نماذج/ منسق (الرياض).

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية (الجبيل).

– مهندس اختبار (الرياض).

– مهندس مشتريات (الرياض).

– مهندس أول تخطيط المواد (الرياض).

– مهندس أول مبيعات (الرياض).

– ممرض أول (تبوك).

– أخصائي تحليل أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)