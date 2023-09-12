12 وظيفة شاغرة في متاجر بنده

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محاسب زبائن”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في منطقة نجران.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يتشرط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)