Icon

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية Icon إغلاق جزئي لطريق الملك خالد بحفر الباطن Icon بدء تداول أسهم “لومي للتأجير” في السوق السعودية الرئيسية Icon تحذير من استخدام العدسات اللاصقة دون استشارة طبيب Icon نحلم ونحقق .. شعار برّاق يتطلب الوعي ويمثل المرحلة المقبلة Icon تحديد النطاق السعري لاكتتاب سال السعودية بين 98 و106 ريالات للسهم Icon انطلاق احتفالات اليوم الوطني 93 في جميع المدارس Icon هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو Icon العرضة الجنوبية تتألق في احتفالات الباحة باليوم الوطني Icon جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
للعمل بفروع متاجر الشركة في نجران

12 وظيفة شاغرة في متاجر بنده

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
12 وظيفة شاغرة في متاجر بنده
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محاسب زبائن”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في منطقة نجران.

شروط وظائف متاجر بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يتشرط وجود خبرات سابقة.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 84 وظيفة أكاديمية

بتر أطراف أمريكية تناولت وجبة سمك

بتر أطراف أمريكية تناولت وجبة سمك

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ريم المطيري

    هل يوجد لديكم وظائف ببنده

إقرأ المزيد

البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية
السعودية اليوم

البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية

السعودية اليوم
موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030
السعودية اليوم

موريشيوس تدعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو...

السعودية اليوم
غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد
الرياضة

غيابات بالجملة في مباراة الأخدود ضد الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة

السعودية اليوم
مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي
السوق

مجموعة تداول توقع مذكرة تفاهم مع بورصة...

السوق
رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب
الرياضة

رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب

الرياضة
أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 5...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية