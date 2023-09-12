12 وظيفة شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول المواد.

– مهندس أول التخطيط والجدولة.

– أخصائي تكنولوجيا التحليل.

– كيميائي أول.

– مهندس أول الإنتاج.

– مهندس صيانة.

– أخصائي أول إدارة المواهب وتطويرها.

– محلل مراقبة التكاليف والعقود.

– مهندس مشروع.

– مهندس أول التحسين.

– مستشار سلامة العمليات.

– مراجع أول.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)