13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية

أوضحت وزارة الداخلية محظورات استخدام علم السعودية والتي تضمنت 13 حالة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

محظورات استخدام العلم

وحددت وزارة الداخلية الحالات التي يحظر فيها استخدام العلم الوطني عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة إكس والتي جاءت وفقًا للنحو التالي:

* يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة عندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

* يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظامًا.

* يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.

* يجب ألا يوضع أو يطبع العلم على أجساد الحيوانات.

* يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.

* يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.

* يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف.

* يحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.

* يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلف العلم أو اتساخـه.

* يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بـل يكون دائمًا واقفًا وحر الحركة.

* يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.

* يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.

* يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض- ماء- طاولة).

أنواع العلم

وأوضحت وزارة الداخلية أنواع العلم والتي من بينها علم الاستعراض ويستخدم للأنشطة خارج المباني كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية.

وعلم السيارة والذي يوضع للسيارات الدبلوماسية والوفود، وعلم السارية للأنشطة داخل المباني والقاعات، وعلم المكتب المستخدم على الطاولة.

وشددت الداخلية على أن ألوان العلم هي الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي ولون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجي.

وجاءت توعية وزارة الداخلية بمحظورات استخدام العلم الوطني، بالتزامن مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني الـ 93 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.