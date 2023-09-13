Icon

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس Icon جبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة يتوشحان بالأخضر Icon تكريم مواطنة أنقذت أسرة تعرضت لحادث مروع بالجوف Icon وزير الرياضة يوجه بالتحقيق بعد تغير لون جزء من أرضية ملعب عبدالله الفيصل Icon 13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية Icon أردنية تهزم السرطان وتضع مولودها الثاني Icon الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم Icon 43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا Icon حساب المواطن: لا تفصحوا عن دخل التأهيل الشامل Icon الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الفتح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها أي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف

13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة الداخلية محظورات استخدام علم السعودية والتي تضمنت 13 حالة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

محظورات استخدام العلم

وحددت وزارة الداخلية الحالات التي يحظر فيها استخدام العلم الوطني عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة إكس والتي جاءت وفقًا للنحو التالي:

قد يهمّك أيضاً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالجوف وجازان

ابتكار شيء جديد طريقك إلى الثراء الكبير في أسرع وقت

ابتكار شيء جديد طريقك إلى الثراء الكبير في أسرع وقت

* يحظر رفع علم المملكة باهت اللون أو في حالة سيئة عندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله.

* يحظر استعمال علم المملكة كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه نظامًا.

* يجب ألا يستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما.

* يجب ألا يوضع أو يطبع العلم على أجساد الحيوانات.

* يحظر استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف بما في ذلك طباعته على المواد التي ينوى التخلص منها بعد استخدامها.

* يجب ألا يوضع على العلم أي عبارات أو شعارات أو رسومات.

* يجب ألا يرفع العلم السعودي بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف.

* يحظر تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين.

* يجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلف العلم أو اتساخـه.

* يجب ألا يثبت العلم أو يشد على السارية بـل يكون دائمًا واقفًا وحر الحركة.

* يجب الامتناع عن تزيين أطراف العلم أو وضع أي إضافات عليه بأي صورة كانت.

* يجب ألا يوضع على العلم أي شعار إلا في حالة العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين، حيث يوضع شعار المملكة وهو السيفان المتقاطعان وتعلوهما نخلة في الزاوية الدنيا المجاورة لسارية العلم.

* يجب ألا يلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض- ماء- طاولة).

أنواع العلم

وأوضحت وزارة الداخلية أنواع العلم والتي من بينها علم الاستعراض ويستخدم للأنشطة خارج المباني كالسواري والاستعراضات العسكرية والرياضية.

وعلم السيارة والذي يوضع للسيارات الدبلوماسية والوفود، وعلم السارية للأنشطة داخل المباني والقاعات، وعلم المكتب المستخدم على الطاولة.

وشددت الداخلية على أن ألوان العلم هي الأخضر الزاهي المعروف بالأخضر الزمردي ولون السيف والشهادتين هو الأبيض الثلجي.

وجاءت توعية وزارة الداخلية بمحظورات استخدام العلم الوطني، بالتزامن مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني الـ 93 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا
العالم

ليبيا تنقذ 272 مهاجرًا

العالم
Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم
آخر الاخبار

Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم

آخر الاخبار
تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في طريف
السعودية اليوم

تربية الصقور هواية متأصلة عبر الأجيال في...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في طريقها لإفريقيا
حصاد اليوم

البرازيل تصادر 3.6 أطنان من الكوكايين في...

حصاد اليوم
تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة
السعودية اليوم

تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على...

السعودية اليوم
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف