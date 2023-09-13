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13 وظيفة شاغرة في روشن العقارية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
13 وظيفة شاغرة في روشن العقارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول عمليات المبيعات.

– أخصائي أول المشتريات.

– أخصائي أول مكتب خدمات تقنية المعلومات.

– مدير تفعيل المجتمع.

– مدير أول الوساطة.

– مدير تنمية المواهب.

– مدير أول إدارة الموارد والنفايات.

– مدير موازنة ومراقبة التكاليف.

– مدير الإدارة البيئية.

– أخصائي مراقبة الوثائق.

– مدير أول المشتريات المؤسسية.

– مدير تجربة العملاء.

– مدير أول مشاريع تطوير البرمجيات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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