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في أحدث خطوة لتشجيع الشباب على الزواج

137 دولارًا لمن يتزوج عروسًا عمرها 25 عامًا أو أقل بالصين

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
137 دولارًا لمن يتزوج عروسًا عمرها 25 عامًا أو أقل بالصين
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام صينية إن مدينة في شرق الصين تعتزم تقديم مكافأة قيمتها ألف يوان (137 دولاراً) لكل زوجين إذا كان عمر العروس 25 عاماً أو أقل، في أحدث خطوة لتشجيع الشباب على الزواج وسط مخاوف من انخفاض معدل المواليد.

تشجيع الزواج والإنجاب

وبحسب الإعلان، الذي نشره الحساب الرسمي لمدينة تشانجشان على موقع ويتشات، أن المكافأة تهدف إلى تشجيع الزواج والإنجاب في سن ملائم لمن يتزوجون لأول مرة، كما تشمل أيضاً حزم دعم لرعاية الطفل والخصوبة والتعليم للزوجين اللذين لديهما أطفال.

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جاء ذلك في ظل القلق بخصوص أول انخفاض لعدد السكان في الصين منذ 60 عاماً وارتفاع معدل الشيخوخة، حيث تسعى السلطات على نحو عاجل، إلى اتخاذ إجراءات لزيادة معدل المواليد، بما في ذلك تقديم حوافز مالية وتحسين منشآت رعاية الأطفال.

وبلغت معدلات الزواج مستويات متدنية على نحو قياسي في 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ 1986، وفقاً لبيانات حكومية نُشرت في يونيو. وانخفض عدد الزيجات العام الماضي 800 ألف عن 2021.

يعد السن الأدنى القانوني للزواج في الصين هو 22 عاماً للذكور و20 للإناث، لكن عدد المقبلين على الزواج يتراجع، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل المواليد في ظل السياسات التي تزيد من صعوبة الإنجاب خارج إطار الزواج.

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