الأمر بالمعروف تنفذ برنامج التحصين الفكري للطلاب “مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو 146 وظيفة لدى المستشفى التخصصي في ثلاث مدن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات أمطار غزيرة على العرضيات حتى المساء كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موسم الرياض يرسم خططاً مستقبلية تواكب التطورات العالمية
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح أكثر من (146) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكل من: (الرياض/ جدة / المدينة المنورة)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
– عدد 146 وظيفة شاغرة.
– المتوسط.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف تقنية وهندسية.
– وظائف فنية ومهنية ومساندة.
– وظائف صحية وتمريض وصيدلة، وغيرها.
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– مساعد إداري أول.
– مساعد إداري ثانٍ.
– مساعد مدير إدارة خدمات شؤون الموظفين.
– عالم أبحاث مساعد.
– ممثل خدمات الأعمال.
– محلل التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح.
– مركب سجاد أول.
– مساعد ثانٍ إدارة حالات.
– محلل إدارة النقد والسيولة ثانٍ.
– كاتب.
– مجهز أطعمة باردة.
– طباخ ثانٍ.
– كاتب حمية.
– مأمور حركة.
– مدرب اللياقة البدنية.
– مساعد خدمات الطعام.
– ميكانيكي عام ثانٍ.
– فني مختبر أول الجينوم.
– رئيس تمريض.
– محلل المعلومات الصحية.
– سكرتير أول.
– محلل إسكان.
– محلل المشاريع الاستثمارية والاستحواذ.
– فني مختبر.
– مساعد مغسلة.
– موظف فرز بريد ثالث.
– مساعد صيانة.
– مدير قسم إدارة الأزمات والكوارث.
– مدير قسم قوى الحراسات.
– مدير قسم التحقيقات.
– مدير قسم, تموين وإمداد المواد لغرف العمليات.
– أخصائي مختبر.
– منسقة تمريض , الأشعة التدخلية.
– مشرف تمريض.
– مساعد ثانٍ طب العيون.
– صيدلاني أول.
– صيدلاني ثانٍ.
– صيدلاني ثالث.
– أخصائي معلومات الصيدلية والتشغيل الآلي.
– مدير برنامج التمريض.
– مخطط/ معد جداول مشاريع.
– منسق جودة ونوعية.
– اختصاصي مراقبة جودة الأبحاث.
– فني العلاج التنفسي.
– أخصائي علاج تنفسي.
– منسق الاحتفاظ بالموظفين.
– مهندس نظام الأمن.
– كبير مندوبي المشتريات.
– كبير محللي تحليلات البيانات.
– كبير السكرتاريين.
– كبير أخصائيي مقياس الجرعات.
– كبير مساعدي سجلات طبية.
– كبير التقنيين الطبيين.
– مستشار استراتيجي أول – معلومات الصحية.
– عامل صفائح معدنية ثانٍ.
– مشرف الشحن.
– مشرف نظافة.
– مخطط الإمدادات , ثانٍ.
– مساعد ثانٍ سلسلة الإمدادات.
– مدرب سباحة.
– محلل تحليل الكفاءات.
– أخصائي التصوير الإشعاعي.
– منجد ثانٍ.
– فني أول رعاية صحية افتراضية.
– كاتب جناح.
– معاون إدارة مواد.
– رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.
– إجازات مدفوعة سخية.
– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).
– بدل المواصلات.
– رعاية صحية وطبية متميزة.
– تذاكر طيران.
– الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.
– مكافأة نهاية الخدمة.
– علاوات سنوية.
للتقديم على وظائف المستشفى التخصصي:
– للاطلاع على تفاصيل وشروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر الموقع الرسمي:
بوابة التوظيف: (اضغط هنا)