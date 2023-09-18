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146 وظيفة لدى المستشفى التخصصي في ثلاث مدن

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
146 وظيفة لدى المستشفى التخصصي في ثلاث مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طرح أكثر من (146) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكل من: (الرياض/ جدة / المدينة المنورة)، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف المتاحة:

– عدد 146  وظيفة شاغرة.

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المؤهلات المطلوبة:

– المتوسط.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية ومالية.
– وظائف تقنية وهندسية.
– وظائف فنية ومهنية ومساندة.
– وظائف صحية وتمريض وصيدلة، وغيرها.

أماكن التوظيف:

– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة

بعض المسميات الوظيفية:

– مساعد إداري أول.
– مساعد إداري ثانٍ.
– مساعد مدير إدارة خدمات شؤون الموظفين.
– عالم أبحاث مساعد.
– ممثل خدمات الأعمال.
– محلل التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح.
– مركب سجاد أول.
– مساعد ثانٍ إدارة حالات.
– محلل إدارة النقد والسيولة ثانٍ.
– كاتب.
– مجهز أطعمة باردة.
– طباخ ثانٍ.
– كاتب حمية.
– مأمور حركة.
– مدرب اللياقة البدنية.
– مساعد خدمات الطعام.
– ميكانيكي عام ثانٍ.
– فني مختبر أول الجينوم.
– رئيس تمريض.
– محلل المعلومات الصحية.
– سكرتير أول.
– محلل إسكان.
– محلل المشاريع الاستثمارية والاستحواذ.
– فني مختبر.
– مساعد مغسلة.
– موظف فرز بريد ثالث.
– مساعد صيانة.
– مدير قسم إدارة الأزمات والكوارث.
– مدير قسم قوى الحراسات.
– مدير قسم التحقيقات.
– مدير قسم, تموين وإمداد المواد لغرف العمليات.
– أخصائي مختبر.
– منسقة تمريض , الأشعة التدخلية.
– مشرف تمريض.
– مساعد ثانٍ طب العيون.
– صيدلاني أول.
– صيدلاني ثانٍ.
– صيدلاني ثالث.
– أخصائي معلومات الصيدلية والتشغيل الآلي.
– مدير برنامج التمريض.
– مخطط/ معد جداول مشاريع.
– منسق جودة ونوعية.
– اختصاصي مراقبة جودة الأبحاث.
– فني العلاج التنفسي.
– أخصائي علاج تنفسي.
– منسق الاحتفاظ بالموظفين.
– مهندس نظام الأمن.
– كبير مندوبي المشتريات.
– كبير محللي تحليلات البيانات.
– كبير السكرتاريين.
– كبير أخصائيي مقياس الجرعات.
– كبير مساعدي سجلات طبية.
– كبير التقنيين الطبيين.
– مستشار استراتيجي أول – معلومات الصحية.
– عامل صفائح معدنية ثانٍ.
– مشرف الشحن.
– مشرف نظافة.
– مخطط الإمدادات , ثانٍ.
– مساعد ثانٍ سلسلة الإمدادات.
– مدرب سباحة.
– محلل تحليل الكفاءات.
– أخصائي التصوير الإشعاعي.
– منجد ثانٍ.
– فني أول رعاية صحية افتراضية.
– كاتب جناح.
– معاون إدارة مواد.

مزايا العمل في التخصصي:

– رواتب جذابة ومعفاة من الضرائب.
– إجازات مدفوعة سخية.
– توفير سكن مجاني (أو توفير بدل سكن).
– بدل المواصلات.
– رعاية صحية وطبية متميزة.
– تذاكر طيران.
– الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.
– مكافأة نهاية الخدمة.
– علاوات سنوية.

للتقديم على وظائف المستشفى التخصصي:

– للاطلاع على تفاصيل وشروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر الموقع الرسمي:

بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

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