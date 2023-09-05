1500 طائرة درون تنشر شعار كأس العالم للأندية في سماء جدة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن طريقة الإعلان عن شعار النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في جدة.

شعار كأس العالم للأندية

ونشر حساب الاتحاد السعودي على منصة “إكس”، مقطع فيديو يوضح طريق الكشف عن الشعار، وقال: “هكذا تم الإعلان عن شعار كأس العالم للأندية.. 1500 طائرة درون حلقت في سماء جدة؛ لتُرحب بالأبطال في السعودية”.

وتم الإعلان بالأمس عن الشعار الرسمي لمونديال الأندية، وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على الشعار قائلًا: “يجمع بين اللون الأرجواني والذهبي، للتعبير عن رونق حدث يجمع نخبة كرة القدم حول العالم”.

قرعة مونديال الأندية

على الجانب الآخر، أُقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم، وجاءت النتائج، كالتالي؛ الاتحاد سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويواجه الفائز من المواجهة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني ضد نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.