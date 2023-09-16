16 وظيفة شاغرة لدى شركة نوماك

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، والرياض.
وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (عدد 3 وظائف/ أملج).
– فني كهربائي (عدد 10 وظائف/ أملج).
– مدير دمج التقارير المالية والتدقيق (الرياض).
– مهندس كهرباء (عدد وظيفتين/ الرياض).
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)