17 قتيلًا جراء انهيارات أرضية بالكونغو الديمقراطية

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قال وسائل إعلام: إن 17 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم إثر وقوع انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة في شمال غربي الكونغو الديمقراطية.
وبحسب وسائل الإعلام، وقعت الكارثة على طول نهر الكونغو في بلدة ليسال في مقاطعة مونجالا شمال غربي البلاد.
وكان الضحايا يعيشون في منازل بنيت عند سفح الجبل، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيار أرضي ابتلع عدة منازل.
وحذّرت السلطات في الكونغو من أن عدد القتلى قد يرتفع في الوقت الذي يقوم فيه عمال الإنقاذ بفحص الأنقاض تحت المنازل المنهارة.