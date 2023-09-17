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لارتكابهم مخالفات رعي بالمحميات

17 مواطنًا و5 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
17 مواطنًا و5 مقيمين بقبضة الأمن البيئي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (22) مخالفًا لنظام البيئة، (17) مواطنًا، و(5) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (620) متنًا من الإبل، و(150) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

العقوبة

ونوهت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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الإبلاغ

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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