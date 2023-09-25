جداول الحصص الدراسية للأسبوع السادس لجميع المراحل التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 134 وظيفة أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.04 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 175 فعالية في الجوف احتفاءً باليوم الوطني السعودية تتجه بمقدراتها نحو النهج التنموي لصناعة نهضة شاملة ومستدامة أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة
شهدت منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة إقامة أكثر من 175 فعالية للاحتفال باليوم الوطني 93، نظمتها أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر الحموان أن الفعاليات التي أقيمت في نطاق الأمانة وبلديات القريات ودومة الجندل وطبرجل وصوير والعيساوية والناصفة وأبو عجرم والحديثة وزلوم، اشتملت على حفلات غنائية لعدد من نجوم الطرب من الفنانين والفنانات، وعروض كرنفالية ومشاركات شعرية بمجموعة من القصائد الوطنية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال، وأركان للفن التشكيلي والأسر المنتجة وعربات الطعام المتنقلة وغيرها من الفقرات والفعاليات.
كما شهدت فعاليات اليوم الوطني مشاركة جهات حكومية وأهلية بأركان توعوية وتثقيفية وخدمية، فضلا عن توزيع الهدايا للزوار.