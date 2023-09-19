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19 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
19 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي (حفر الباطن).

– أخصائي/ـة موارد بشرية (عدد 4 وظائف/ حفر الباطن).

– أخصائي نطق (حفر الباطن).

– ممرض أول (عدد 13 وظيفة/ الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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