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انخفاض الخسائر بنسبة 59%

19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 (ستة أشهر).

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 19.6 مليون ريال خسائر خلال الربع الثاني، حيث انخفضت الخسائر بنسبة 59 %.

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مؤشر سوق الأسهم

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.48%.

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