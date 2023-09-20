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20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93
المواطن - فريق التحرير

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تزينت شوارع وميادين منطقة جازان بقرابة 20 ألف علم من أعلام السعودية بمناسبة احتفالات المنطقة بذكرى اليوم الوطني الـ93.

اليوم الوطني في جازان

من جانبها أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها واستعدادها للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة تحت شعار “نحلم ونحقق”، عبر تنفيذ أكثر من 71 فعالية على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم التابعة، إضافة إلى عددٍ من المناشط والفعاليات للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية والتي ستنفذ بجميع مدارس المنطقة ابتداءً من يوم الاثنين القادم، وعلى مدى أسبوع كامل.

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برامج وفعاليات

وتطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ابتداءً من يوم الاثنين القادم عددًا من المناشط والبرامج والفعاليات الاحتفالية في مختلف المدارس التابعة، حيث تشمل الفعاليات الإذاعية والثقافية والرياضية والكشفية والفنية، وفقرات فنية وغنائية ومسرحية وكلمات وجدانية وقصائد شعرية، بالإضافة إلى مسيرة وطنية، وفيديوهات لتوثيق وتسجيل مشاركات الطلاب والطالبات المختلفة في التغني بالوطن والفخر بأمجاده وقادته، وأركان تفاعلية، كما تشارك أسر الطلاب والطالبات خلال هذا العام في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني داخل المدارس.

اليوم الوطني

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