الجمهور يدعم شراحيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي 20 ألف علم ترفرف بشوارع جازان في اليوم الوطني الـ93 ظهران الجنوب تتشح الأخضر ابتهاجًا بـ اليوم الوطني نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي التشكيل المتوقع لمباراة النصر والأهلي السيارات الكلاسيكية تزين فعاليات اليوم الوطني 93 في رفحاء الملك سلمان يتلقى برقيات تهنئة من القيادة الكويتية الحائلي لـ أحمد شراحيلي: تعود قريبًا في أفضل حال أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول على 4 مناطق في اليوم الوطني الـ93 إنجازات داخلية وخارجية تفاخر بها السعودية
تزينت شوارع وميادين منطقة جازان بقرابة 20 ألف علم من أعلام السعودية بمناسبة احتفالات المنطقة بذكرى اليوم الوطني الـ93.
من جانبها أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها واستعدادها للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة تحت شعار “نحلم ونحقق”، عبر تنفيذ أكثر من 71 فعالية على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم التابعة، إضافة إلى عددٍ من المناشط والفعاليات للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية والتي ستنفذ بجميع مدارس المنطقة ابتداءً من يوم الاثنين القادم، وعلى مدى أسبوع كامل.
وتطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ابتداءً من يوم الاثنين القادم عددًا من المناشط والبرامج والفعاليات الاحتفالية في مختلف المدارس التابعة، حيث تشمل الفعاليات الإذاعية والثقافية والرياضية والكشفية والفنية، وفقرات فنية وغنائية ومسرحية وكلمات وجدانية وقصائد شعرية، بالإضافة إلى مسيرة وطنية، وفيديوهات لتوثيق وتسجيل مشاركات الطلاب والطالبات المختلفة في التغني بالوطن والفخر بأمجاده وقادته، وأركان تفاعلية، كما تشارك أسر الطلاب والطالبات خلال هذا العام في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني داخل المدارس.