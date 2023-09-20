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تحميل اللعبة خمسة مليارات مرة

20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش ساجا

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش ساجا
المواطن - فريق التحرير

أكد مطور لعبة كاندي كراش ساجا التي يلعبها الملايين حول العالم أن إيراداتها وصلت إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2012، موضحا أنها ستصدر قريباً مستويات تصل إلى 15 ألفاً للاعبين الأكثر عشقاً وتفانياً.

ظهور اللعبة على الإنترنت

بدأت اللعبة في الظهور عبر موقع على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم الهاتف المحمول، حيث زاد انتشارها بشدة وتم تحميلها خمسة مليارات مرة حتى الآن.

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وكان للعبة السبق في نموذج (فريميوم) حيث تكون اللعبة مجانية ولكن يمكن للاعبين إنفاق أموال لتعزيز أدائهم أو يمكنهم مشاهدة الإعلانات لتعلم حركات، ووفقا لـ”رويترز”.

كاندي كراش والنسخ الأخرى

وقال تجودولف سومستاد رئيس شركة كينج لتطوير الألعاب إن كاندي كراش والنسخ الأخرى منها مثل فارم هيروز ساجا أظهرت أن ألعاب الهاتف المحمول يمكن أن تحظى بجاذبية دائمة.

وتابع سومستاد في مقابلة “لقد أثبتنا لأنفسنا ولهذا القطاع أنه من الممكن إعادة إحياء ألعاب تم إصدارها قبل سنوات وإبقائها جذابة لمدة عقد أو أكثر، وتحطيم الأرقام القياسية حتى بعد عقد من الزمن”.

وكينج مملوكة منذ عام 2016 لشركة أكتيفيجن بليزارد الأمريكية التي تصدر لعبة كول أوف ديوتي والتي وافقت على استحواذ مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) عليها مقابل 69 مليار دولار. وساهمت كينج بنحو 747 مليون دولار في إجمالي صافي إيرادات أكتيفيجن في الربع الثاني بنسبة 31 %.

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