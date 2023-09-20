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منذ إطلاقها في عام 2012

20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
20 مليار دولار إيرادات لعبة كاندي كراش
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إيرادات لعبة كاندي كراش ساغا التي يلعبها الملايين حول العالم إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2012، وفقًا لمطور اللعبة.

تاريخ اللعبة

وأضاف مطور اللعبة، أنها ستصدر قريبًا مستويات تصل إلى 15 ألفًا للاعبين الأكثر عشقًا وتفانيًا.

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وبدأت اللعبة في الظهور عبر موقع على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم الهاتف المحمول، حيث زاد انتشارها بشدة، وتم تحميلها خمسة مليارات مرة حتى الآن.

وكان للعبة السبق في نموذج (فريميوم) حيث تكون اللعبة مجانية ولكن يمكن للاعبين إنفاق أموال لتعزيز أدائهم أو يمكنهم مشاهدة الإعلانات لتعلم حركات.

تحطيم الأرقام القياسية

وأكد تجودولف سومستاد، رئيس شركة كينج لتطوير الألعاب، أن كاندي كراش والنسخ الأخرى منها مثل فارم هيروز ساجا أظهرت أن ألعاب الهاتف المحمول يمكن أن تحظى بجاذبية دائمة.

وأكمل سومستاد في مقابلة: لقد أثبتنا لأنفسنا ولهذا القطاع أنه من الممكن إعادة إحياء ألعاب تم إصدارها قبل سنوات وإبقاؤها جذابة لمدة عقد أو أكثر، وتحطيم الأرقام القياسية حتى بعد عقد من الزمن.

وكينج مملوكة منذ عام 2016 لشركة أكتيفيجن بليزارد الأمريكية التي تصدر لعبة كول أوف ديوتي والتي وافقت على استحواذ مايكروسوفت عليها مقابل 69 مليار دولار. وساهمت كينج بنحو 747 مليون دولار في إجمالي صافي إيرادات أكتيفيجن في الربع الثاني بنسبة 31 بالمائة.

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