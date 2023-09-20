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لارتكابهم مخالفات رعي بمناطق محظورة

20 مواطنًا و9 مقيمين بقبضة الأمن البيئي

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
20 مواطنًا و9 مقيمين بقبضة الأمن البيئي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، و(9) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1091) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقة مكة المكرمة ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية شرعان ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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