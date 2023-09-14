200 ألف حيوان قتلوا في اليونان بسبب العاصفة دانيال

قالت وسائل الإعلام: إن السلطات اليونانية، اليوم الخميس، أفصحت عن إحصائية صادمة بشأن الحيوانات التي قتلت بسبب العاصفة دانيال التي ضربت اليونان الأسبوع الماضي.

61,786 رأسًا من الأغنام والماعز

وأفاد وزير التنمية الريفية والأغذية اليوناني، ليفتيريس أفجيناكيس، بأن أكثر من 200 ألف حيوان نافق لمنظمة التأمين الزراعي اليونانية في وسط اليونان، بحسب ما أوردته صحيفة إيكاثيمنيري.

وأردف أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن نفوق 61,786 رأسًا من الأغنام والماعز، و19,355 خنزيرًا، و5,306 مواشٍ، و123,810 طيور.

وبحسب أفجيناكيس، هناك صعوبة في الاقتراب من وحدات الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى مشاكل في جمع وإدارة الحيوانات النافقة.