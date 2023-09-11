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اختفت منطقتان في درنة الليبية

2000 قتيل و5 آلاف مفقود جراء الفيضانات بليبيا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ مساءً
2000 قتيل و5 آلاف مفقود جراء الفيضانات بليبيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث باسم الجيش الليبي أن أكثر من 2000 لقوا حتفهم وفقد ما بين 5 و6 آلاف في درنة جراء الفيضانات.

انتشال أكثر من 2000 جثة

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الاثنين قائلًا: إنه تم انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

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ووصف المسماري الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرًا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي عن اختفاء منطقتين في منطقة درنة التي غمرت المياه أجزاء كبيرة منها.

وصرح المسماري بمشاركة وحدات من الجيش الوطني الليبي في عمليات الإنقاذ، لافتًا إلى توجيه المشير خليفة حفتر بانتقال وحدات الجيش للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

 

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