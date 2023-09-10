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تواصل السلطات عمليات الإجلاء والإنقاذ

2122 وفاة و2421 مصابًا حصيلة ضحايا زلزال المغرب

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
2122 وفاة و2421 مصابًا حصيلة ضحايا زلزال المغرب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المملكة إلى 2122 وفاة، و2421 جريحاً.

إجلاء الجرحى

وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة أنباء المغرب العربي، أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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وباتت مملكة المغرب على كارثة وليلة مرعبة، حيث ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة إغيل بإقليم الحوز.

بقوة 7 درجات

البداية كانت في حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، حيث أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً قوياً بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومتراً، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومتراً.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه “يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي”، وفق وسائل إعلام مغربية.

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