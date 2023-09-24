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غالبيتهم من النساء والأطفال

24 قتيلًا وعشرات المفقودين بغرق قارب بنيجيريا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
24 قتيلًا وعشرات المفقودين بغرق قارب بنيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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توفي 24 شخصًا وفقد العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، عقب غرق قارب شمال وسط نيجيريا أمس الأحد، وذلك بالرغم من جهود الإنقاذ.

من بين 100 راكب

وبحسب خدمات الطوارئ النيجيرية، فقد غرق الضحايا أثناء سفرهم على متن قارب خشبي في ولاية النيجر النيجيرية في منطقة موكوا.

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وقالت رئيسة الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجيرية في الولاية، زينب سليمان: إن القارب كان يقل أكثر من 100 راكب، ما يشير إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، فيما يواصل الغواصون المحليون عمليات البحث عن ناجين.

وأردفت سليمان: أنه حتى اللحظة تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 24 جثة، فيما تم إنقاذ 30 شخصًا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

حمولة زائدة

وغرق القارب في نهر النيجر قبالة بلدة جباجيبو، الواقعة على بعد 251 كيلومترًا من مينا، عاصمة الولاية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في ولاية النيجر، إبراهيم أودو: إنه تم إعادة توطين هؤلاء الضحايا في وقت سابق في المنطقة التي يقع فيها سد جبا، وكانوا عائدين إلى أراضيهم الزراعية في مجتمعاتهم السابقة عندما انقلب قاربهم.

ولم يتضح على الفور سبب انقلاب القارب، بالرغم من إشارة أودو إلى الحمولة الزائدة أو حالة القارب أو إعاقة حركة القارب على طول المياه كاحتمالات.

من المعروف أن هذا الحادث وقع بعد 3 أشهر من واحدة من أعنف كوارث القوارب في نيجيريا في السنوات الأخيرة والتي قُتل فيها أكثر من 100 شخص.

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