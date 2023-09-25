25 وظيفة شاغرة لدى شركة المراعي

أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد (25) وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (تشمل 3 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، الطائف، المدينة، الجبيل، أبها، الخرج) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف:

– مدير التسويق التجاري الإقليمي

– قائد فريق

– مشرف التجارة الإقليمي

– مشرف جودة أول

– مساعد مدير منتج

– مسؤول الإطفاء والسلامة

– مشرف الشؤون التنظيمية

– موظف التدريب الإقليمي

– مشتري أول

– مصمم جرافيك

– موظف مبيعات

– مشرف مختبر

– منسق إقليمي

– مبرمج

– مشرف أنظمة مكافحة الحرائق

– موظف تخطيط أول

– موظف موارد بشرية

– مدير المنطقة الإقليمية

– مدير مبيعات أول

– مدير قسم التسويق التجاري

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية

– الدبلوم

– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– مكافأة أداء تقديرية.

– بدل سكن.

– تغطية طبية.

– إجازات سنوية.

– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا