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لحملة الدبلوم والبكالوريوس بعدة مدن

25 وظيفة شاغرة لدى شركة المراعي

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
25 وظيفة شاغرة لدى شركة المراعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد (25) وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس (تشمل 3 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، الطائف، المدينة، الجبيل، أبها، الخرج) على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف:

– مدير التسويق التجاري الإقليمي
– قائد فريق
– مشرف التجارة الإقليمي
– مشرف جودة أول
– مساعد مدير منتج
– مسؤول الإطفاء والسلامة
– مشرف الشؤون التنظيمية
– موظف التدريب الإقليمي
– مشتري أول
– مصمم جرافيك
– موظف مبيعات
– مشرف مختبر
– منسق إقليمي
– مبرمج
– مشرف أنظمة مكافحة الحرائق
– موظف تخطيط أول
– موظف موارد بشرية
– مدير المنطقة الإقليمية
– مدير مبيعات أول
– مدير قسم التسويق التجاري

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المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية
– الدبلوم
– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– مكافأة أداء تقديرية.
– بدل سكن.
– تغطية طبية.
– إجازات سنوية.
– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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