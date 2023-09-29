Icon

جو بايدن: ديمقراطيتنا في خطر Icon 2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023 Icon طلاب مدرسة بجازان يستقبلون معلمهم المتقاعد باحتفاء وأحضان Icon الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة أبشر Icon تركي آل الشيخ: الهلال يخوض مبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بـ Kingdom arena Icon تدريب روبوت الدردشة الجديد من ميتا على منشورات فيسبوك وإنستجرام Icon القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج Icon البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح Icon الثقافة تدعم المؤلفين المستقلين في معرض الرياض للكتاب Icon سعود بن طلال يتفقد مشاريع شركة المياه الوطنية بالأحساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إيطاليا الأكثر استقبالًا

2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
2500 مهاجر بين غريق ومفقود خلال عام 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفصحت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس، عن أعداد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط خلال عام 2023.

زيادة بمقدار الثلثين

وأكدت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك، روفين مينيكديويلا، خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، أنه حتى 24 سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023.

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

وأردفت: يمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصًا خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وتحوّل البحر الأبيض المتوسط خلال السنوت الأخيرة، إلى مقبرة لأحلام من حاولوا عبوره إلى أوروبا، ورغم محاولات وقف هذه الظاهرة، لم تتعب القوارب غير الشرعية من محاولة إنجاز مهمتها.

إيطاليا الأكثر استقبالًا

وشهدت إيطاليا على وجه الخصوص زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، مع استقبالها أكثر من 60 ألفًا حتى شهر يوليو، هذا العام، مقارنة بأقل من 27 ألفًا العام الماضي.

وسُجل أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.

ومنذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم