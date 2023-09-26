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بمشاركة أبناء الشهداء وجنودنا البواسل

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير
المواطن - حسن عسيري - أبها

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انطلقت أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار “نحلم ونحقق”، والتي تستهدف أكثر من 255 ألف طالب وطالبة يدرسون في 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وبمشاركة أبناء الشهداء وجنودنا البواسل، والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، والمجتمع المحلي وأولياء الأمور والأُسر.

وقدم مدير عام التعليم فهد عقالا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير المنطقة بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن القيادة الحكيمة ترسم مستقبلًا زاهرًا لشباب الوطن الذين هم عماده وأمل مستقبله، داعيًا لاستشعار المسؤولية لدى أبناء الوطن تجاه وطنهم، مشيرًا إلى الدعم اللامحدود من لدن أمير عسير لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة، وقيادات الوزارة.

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ولفت إلى أن مناسبة اليوم الوطني تعد مناسبة غالية على نفوسنا جميعًا، وهي مناسبة عظيمة نستلهم معها البطولات والتضحيات لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وأبنائه المخلصين من بعده في بناء دولة عظيمة نفخر ونعتز بالانتماء لها، مضيفًا أن الدور كبير جدًّا على منسوبي التعليم لترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة الوسطية في نفوس الناشئة، وتعزيز قيم الانتماء لهذا الوطن والولاء لقادته، والاعتزاز بهويتنا الوطنية السعودية، والذب عن مكتسبات الوطن وتنميتها وتطويرها.

وأوضح “عقالا”، أن الاحتفالات تستمر حتى الخميس المقبل، وتشتمل على عدد من الأنشطة والبرامج أبرزها: القائد القدوة، ومنافسات رياضية، وفعاليات يشارك فيها أولياء الأمور والأُسر، ولوحات تعبر عن الوطن، ورسم وتلوين العلم السعودي، بالإضافة إلى فعاليات كشفية.

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