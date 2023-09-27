27 ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 27 ولادة جديدة لمجموعة متنوعة من حيوانات المحمية في جميع مناطقها المختلفة، وذلك خلال العام الجاري 2023م.
وفي وقت سابق، رصدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان نوعين جديدين من الطيور داخل حدودها.
وبحسب ما ذكرت الهيئة في منشور عبر منصة إكس، فإن النوعين هما: النورس مستدق المنقار، وهو يتغذى بشكل كبير على الأسماك واللافقاريات البحرية، وخاصة القشريات، وغير مهدد بالانقراض.
بينما الطائر الثاني هو: النحام الكبير، ويتغذى عن طريق فلترة المياه من الطحالب والأسماك الصغيرة وبعض يرقات الحشرات، وغير مهدد بالانقراض.