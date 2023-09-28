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تسهم في نشر مفهوم العمل الأهلي الخيري

28 مشروعًا وبرنامجًا تقدمها بر الأحساء لمستفيديها

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
28 مشروعًا وبرنامجًا تقدمها بر الأحساء لمستفيديها
المواطن - فريق التحرير

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ترأس الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، اجتماع مجلس الإدارة الجديد، والذي انعقد اليوم الاثنين بمقر المحافظة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر وأعضاء المجلس في دورته الجديدة.

رؤية السعودية 2030

وأكد أن الجمعية تُعد من أهم الجمعيات التي تسهم في نشر مفهوم العمل الأهلي (الخيري)، من خلال البحث عن الفئات الأكثر احتياجًا لتقديم المساعدة، وهو ما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 في دور القطاع الثالث غير الربحي، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم الذي تتلقاه الجمعية من مجتمعها المحلي.

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وفي مستهل اللقاء تحدث نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر عن جمعية البر بالأحساء التي تأسست عام 1400هـ، وهي حاصلة على شهادة ترخيص كجمعية أهلية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أنها تستند في رؤيتها على ريادة التنمية المجتمعية والعمل الخيري في المملكة، وتعمل على ذلك وفق رسالة واضحة لتنمية العمل الاجتماعي في المحافظة وذلك من خلال المشاريع والبرامج المبتكرة والفعالة.

ومن جهة أخرى استعرض أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر عبر العرض المرئي التعريفي عددًا من بنود الاجتماع الرئيسة، جاء من ضمنها: المكونات الرئيسة التي ساعدت الجمعية على التميز في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها منذ تأسيسها قبل 45 عامًا، وهي: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المجالس الإشرافية للمراكز التابعة للجمعية، وهي من الجوانب الإدارية التي تنفرد بها الجمعية، والتي جاءت فكرة إنشائها بحسب النطاق الجغرافي لمدن وقرى الأحساء منذ عام 1412هـ؛ بهدف التغلب على عدد من التحديات الاجتماعية والجغرافية.

تقديم المساعدات الخيرية

وأوضح المهندس آل عبدالقادر الطرق والأساليب المتبعة في تقديم المساعدات الخيرية النقدية والعينية، ومنها: 28 مشروعًا وبرنامجًا تقدمها الجمعية لمستفيديها عبر العديد من القنوات والأنظمة التقنية على شكل مساعدات ثابتة أو مؤقتة أو طارئة للأفراد والأسر الأشد حاجة، والذين يثبت استحقاقهم على ضوء البحث الاجتماعي، فضلًا عن الاشتراك مع الهيئات الحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث، والمشاركة في تنفيذ مشروعات هدفها تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية وثقافية وصحية وغيرها من المشروعات ذات الجودة العالية والمتكاملة في حدود المفهوم العام للتنمية الاجتماعية، وتطوير برامج حفظ النعمة وحماية البيئة.

يذكر أن لجمعية البر بالأحساء العديد من السياسات واللوائح، والتي أُقرَّت منذ بدايات عملها، حيث تتم مراجعتها مرحليًّا بما يتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الجديدة الجاري العمل عليها، ومتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ولديها أيضًا العديد من الشراكات ومذكرات التعاون مع جهات متنوعة في نشاطها داخل المحافظة وخارجها، فيما حققت العام الماضي (2022) درجة 98.32 في تطبيق معايير الحوكمة. كما يتبع لها 12 مركزًا إغاثيًّا، وهي: (الشقيق، الفيصلية، القرين، النجاح، المزروعية، الجبيل، المطيرفي، حي الملك فهد، المبرز، الإسكان، الصالحية، وبني معن)، إضافة إلى 3 مراكز متخصصة، تتمثل في (تكامل لرعاية وتنمية الأيتام، والعمل التطوعي، ودار الخير).

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