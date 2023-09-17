284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن فتح التقديم لشغل عدد (284) وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل ترغب الإدارة إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية.