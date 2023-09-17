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284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن فتح التقديم لشغل عدد (284) وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل ترغب الإدارة إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية.

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– وظائف طبية.

– وظائف صحية.

الوثائق المطلوبة:

– الهوية الوطنية.
– المؤهل العلمي المطلوب.
– الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.
– السيرة الذاتية.
– شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر الموقع الرسمي للجامعة:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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