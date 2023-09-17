284 وظيفة بـ جامعة الملك عبدالعزيز للعمل في جدة

– وظائف طبية.
– وظائف صحية.
الوثائق المطلوبة:
– الهوية الوطنية.
– المؤهل العلمي المطلوب.
– الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.
– السيرة الذاتية.
– شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.
طريقة التقديم:
– يبدأ التقديم على وظائف جامعة الملك عبدالعزيز (خلال الفترة الموضحة أعلاه) عبر الموقع الرسمي للجامعة:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )