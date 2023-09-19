284 وظيفة شاغرة بـ جامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عدد (284) وظيفة صحية وإدارية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل ترغب الإدارة إشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مترجم لغة إشارة مساعد.

2- أخصائي (تعقيم).

3- أخصائي (علاج تنفسي) – عدد 5 وظائف.

4- أخصائي (أشعة).

5- أخصائي (أشعة فيزياء طبية).

6- أخصائي (كهربائية قلبية) – عدد 3 وظائف.

7- فني (تقنية فيسيولوجيا عصبية).

8- أخصائي (سمعيات) – وظيفتان.

9- أخصائي (مختبر القسطرة القلبية) – عدد 3 وظائف.

10- أخصائي (تصوير قلب) – عدد 3 وظائف.

11- أخصائي (تمريض) عدد 257 وظيفة.

12- طبيب نائب (أنف وأذن وحنجرة).

13- طبيب مقيم (طب وجراحة) – عدد 3 وظائف.

14- طبيب نائب (نساء وولادة).

الوثائق المطلوبة:

– الهوية الوطنية.

– المؤهل العلمي المطلوب.

– الخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية.

– السيرة الذاتية.

– شهادة التصنيف والتسجيل المهني [للوظائف الصحية] سارية المفعول.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حاليا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/06هـ الموافق 2023/09/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا