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الاتحاد أعلن عن ضمه في الساعات الأولى من صباح اليوم

3 أسباب وراء رحيل عبدالله المعيوف عن الهلال

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
3 أسباب وراء رحيل عبدالله المعيوف عن الهلال
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الاتحاد في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن تعاقده مع الحارس عبدالله المعيوف قادمًا من نادي الهلال وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تعاقد الاتحاد مع المعيوف، جاء بسبب تداول أنباء حول اقتراب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من الرحيل عن صفوف العميد.

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رحيل المعيوف عن الهلال جاء لـ 3 أسباب وهم ” تعاقد الهلال مع المغربي ياسين بونو، مما جعل المعيوف يتأكد أنه لن يجد مكانًا في التشكيلة الأساسية، اقتراب جروهي من مغادرة الاتحاد، تراجع مستوى المعيوف في البطولة العربية التي أُقيمت في أغسطس الماضي”.

وأعلن الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع عبدالله المعيوف بعقد يمتد لمدة موسمين، حيث سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

رسالة عبدالله المعيوف

وقال المعيوف: “أغادر بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل نادٍ لطالما كنت أحلم أن أكون مساهمًا ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف زملائي”.

المعيوف - 2

وتابع عبدالله المعيوف عبر حسابه على منصة “إكس”: “شكرًا للهلال وإداراته المتعاقبة ومنسوبيه وجماهيره على كل شيء.. أودعه اليوم وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد أتمنى أن أوفق في تقديم المأمول مني وتحقيق تطلّعات جماهيره”.

واختتم عبدالله المعيوف، حديثه قائلًا: “الحمد لله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد.. أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة شكراً الأستاذ انمار الحائلي.. شكراً الأستاذ أحمد كعكي.. وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

 

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