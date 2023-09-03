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3 أطعمة إفطار صحية للقلب تخفض الكوليسترول بالدم

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
3 أطعمة إفطار صحية للقلب تخفض الكوليسترول بالدم
المواطن - فريق التحرير

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يعد النظام الغذائي عاملًا مساهمًا رئيسيًّا في ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

نسبة عالية من الدهون المشبعة

وبحسب بعض الدراسات وعلى وجه التحديد، فإن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هي أسوأ المسببات.

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ويشمل هذا، الأطعمة مثل اللحوم الدهنية والجبن والزبدة والبسكويت. بالطريقة نفسها التي يمكن أن ترفع بها بعض الأطعمة مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن لأطعمة أخرى أن تساعد في خفضها.

وهناك ثلاثة أطعمة يمكنك التفكير في إضافتها إلى وجبة الإفطار لهذا السبب بالذات.

الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، والتي من المعروف أنها تساعد في تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة- أو الكوليسترول الضار.

وتقول مايو كلينيك: الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. خمسة إلى 10 جرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميًّا تقلل من نسبة الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Lipids in Health and Disease عام 2017، أن المشاركين الذين تناولوا 70 جرامًّا من الشوفان يوميًّا شهدوا انخفاضًا في مستويات الكوليسترول.

وفي 28 يومًا، انخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة 11.6%.

الفاصولياء

أكدت كلية الطب بجامعة هارفارد أن الفاصولياء المطبوخة تستغرق بعض الوقت حتى يهضمها الجسم، ما يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل الفاصوليا طعامًا مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

الأفوكادو

وجدت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية في عام 2015، أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يوميًّا كجزء من نظام غذائي معتدل الدهون وخفض الكوليسترول يمكن أن يخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة.

وخلصت إلى: تظهر نتائجنا أن الأفوكادو له آثار مفيدة على عوامل الخطر المتعلقة بالقلب والتمثيل الغذائي والتي تمتد إلى ما هو أبعد من الأحماض الدهنية الصحية للقلب.

ويعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول عاملًا مساهمًا في العديد من المشكلات الصحية الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وإذا كان لديك الكثير من الكوليسترول، فإنه يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية بمرور الوقت، ويتحد مع مواد أخرى في الدم لتكوين اللويحة.

وعلى الرغم من أن هذه اللويحة قد لا تسبب مشاكل في البداية، إلا أنها يمكن أن تنمو في الحجم دون أن تدرك ذلك.

في نهاية المطاف، يمكن أن يمنع هذا تدفق الدم بشكل صحيح عبر الأوعية.

لهذا السبب، يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول عامل خطر رئيسي للحالات الصحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، من بين مشاكل أخرى.

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