3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي حائل وجازان وبدر وينبع

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن مركز الأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبّه مركز الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
ونبّه أيضا مركز الأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3 – 1 ) كيلومترات.
وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.