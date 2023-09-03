3 تنبيهات من الأرصاد لأهالي حائل وجازان وبدر وينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

وبيّن مركز الأرصاد أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً‎.

رياح وأتربة بحائل

كما نبّه مركز الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً‎.

الأرصاد ينبه محافظتي بدر وينبع

ونبّه أيضا مركز الأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من أتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ( 3 – 1 ) كيلومترات.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.