3 خطوات للإبلاغ عن السيارة المسروقة عبر أبشر

أوضح الأمن العام خطوات تقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر منصة أبشر، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة لمراجعة مقار الشُّرَط.

3 خطوات

وبحسب ما ذكر الأمن العام في منشور عبر منصة إكس، جاءت طرق الوصول إلى الخدمة على النحو التالي:

الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختر خدمات من تبويب مركباتي.

اختيار إدارة المركبات، ثم اختيار المركبة.

اختيار خدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة.

ضوابط الرسوم والغرامات

ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي، على تحمل الدولة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبات المسروقة وفق عدد من الضوابط التي تنظم ذلك الإجراء.

وينص قرار مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها وفق الضوابط التالية:

ويسري تحمل الدول للرسوم والغرامات من تاريخ تقديم مالك المركبة بلاغًا عن فقدان مركبته.

كما نص القرار على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة أو المتحايلين من ملاك تلك المركبات.