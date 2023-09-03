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منها اختيار خدمات من تبويب مركباتي

3 خطوات للإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر أبشر

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
3 خطوات للإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الأمن العام، خطوات الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة مقار الشُّرَط.

وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: يمكنك بكل سهولة تقديم بلاغ عن فقدان لوحة مركبتك عبر أبشر دون الحاجة لمراجعة مقار الشُّرَط.

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3 خطوات

وبحسب ما ذكر الأمن العام، جاءت الخطوات على النحو التالي:

  • الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمات من تبويب مركباتي.
  • اختيار إدارة المركبات ثم اختيار المركبة.
  • ثم اختيار الإبلاغ عن السرقة أو فقدان لوحة المركبة.

طرح لوحات مميزة

على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد لعرض لوحات إلكترونية مميزة عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م.

 

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