رباعية اليابان تُطيح بـ هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا 3 خطوات للإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر أبشر بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم أعضاء الزمالك يحطمون صورة مرتضى منصور 2122 وفاة و2421 مصابًا حصيلة ضحايا زلزال المغرب عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة انطلاق القناة الثقافية في اليوم الوطني الـ93 بخريطة برامج مميزة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير نشر وعرض وتداول وحيازة أي مواد تثير غريزة الطفل شكل من أشكال الإيذاء
أوضح الأمن العام، خطوات الإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة مقار الشُّرَط.
وقال الأمن العام في منشور عبر منصة إكس: يمكنك بكل سهولة تقديم بلاغ عن فقدان لوحة مركبتك عبر أبشر دون الحاجة لمراجعة مقار الشُّرَط.
وبحسب ما ذكر الأمن العام، جاءت الخطوات على النحو التالي:
على صعيد آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد لعرض لوحات إلكترونية مميزة عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023م.