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طقس حار رطب نهارًا

3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم
المواطن - فريق التحرير

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تضرب مصر اليوم الجمعة 3 ظواهر جوية، وأن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ظواهر جوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.

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